Kocaeli'de Ünlü Markalara Ait 1500 Sahte Giyim Ele Geçirildi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bin 500 sahte giyim malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda ünlü markalara ait bin 500 sahte giyim malzemesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Körfez'de bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda ünlü markalara ait bin 500 sahte giyim malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KOCAELİ