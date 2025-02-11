Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 7 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 7 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
'Ölümümüzden o sorumludur' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

Bu paylaşım sonrası eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Kocaeli'de Ünlü Markalara Ait 1500 Sahte Giyim Ele Geçirildi

Kocaeli'de Ünlü Markalara Ait 1500 Sahte Giyim Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bin 500 sahte giyim malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda ünlü markalara ait bin 500 sahte giyim malzemesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Körfez'de bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda ünlü markalara ait bin 500 sahte giyim malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Dursun Özbek'ten derbi için yabancı hakem cevabı
img

Mustafa Üstündağ'dan Okan Buruk'a sert sözler
img

Geceye bu sahne damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi

Yalıdaki hizmetçisi Reha Muhtar'a kabusu yaşattı
DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin

Vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
Mustafa Üstündağ'dan Okan Buruk'a sert sözler: Aktörlük ödüllerimi size vermek istiyorum

Mustafa Üstündağ'dan Okan Buruk'a sert sözler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.