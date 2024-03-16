Kocaeli'de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi, çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli'de bulunan uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi. Olayda yaralının olup olmadığı henüz öğrenilemedi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.