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Kocaeli'de Uçuruma Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Uçuruma Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Sürücü İlker Akyüz, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Gündoğdu Mahallesi Bucak Sokak'ta meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsü İlker Akyüz'ün kontrolünden çıkarak uçurumdan yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü yaklaşık 20 metrelik uçurumdan operasyonla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan İlker Akyüz, kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde yapıla tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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