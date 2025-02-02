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Kocaeli'de Trafik Kazasında 1 Çocuk Yaralandı

Kocaeli'de Trafik Kazasında 1 Çocuk Yaralandı
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İzmit'te kontrolden çıkan otomobilin, önündeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin önündeki araca çarptığı kazada 1 çocuk hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmit ilçesi Halkevi mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. 16 APA 373 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak aynı istikamete giden 43 ZC 293 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 1 çocuk hafif şekilde yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı çocuk hastaneye sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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