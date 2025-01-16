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Kocaeli'de Trafik Kazası: Yayanın Eline Araç Parçası Isabet Etti

Kocaeli'de Trafik Kazası: Yayanın Eline Araç Parçası Isabet Etti
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İzmit'te çarpışan araçlardan kopan parça bir yayanın eline isabet etti, yaralı ambulansta tedavi edildi. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çarpışan araçlardan kopan parça yoldan geçen yayanın eline isabet etti. Yaralı ambulansta tedavi edildi.

Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 34 BYY 156 plakalı pikap ile T.U'nun idaresindeki 41 AUD 683 plakalı Seat marka otomobil Kandıra Sapağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların birinden kopan parça Y.E. isimli yayanın eline isabet etti. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Y.E. hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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