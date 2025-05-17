Kocaeli'de Trafik Kazası: Sürücü Sıkıştı, Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'de Trafik Kazası: Sürücü Sıkıştı, Hastaneye Kaldırıldı
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Kocaeli D100 Karayolu'nda bir otomobil, trafik levhasına çarparak kaza yaptı. Sürücü M.C., araçta sıkıştı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Kocaeli D100 Karayolu'nda trafik levhasına çarpan otomobil sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D100 Karayolu Gebze mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü M.C. yönetimindeki 41 AYH 870 plakalı otomobil, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç parçalanırken, sürücü ise otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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