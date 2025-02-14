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Kocaeli'de Trafik Kazası: Otomobil Takla Attı, Bir Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası: Otomobil Takla Attı, Bir Yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobil takla attı. Kazada sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobil takla attı, kazada sürücüsü yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi Alikahya Yolu Sabancı Köprülü Kavşağı ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.U. idaresindeki 41 ART 318 Dacia marka otomobil ile E.C. yönetimindeki 34 HIM 430 plakalı Citroen marka hafif ticari araç çarpıştı Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla atarken, hafif ticari araç ise aydınlatma direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan B.U'yu ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Araçlarda maddi hasar oluşurken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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