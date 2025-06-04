Kocaeli'de Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Kocaeli'de Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı
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Gölcük ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti ve hastaneye kaldırdı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, Gölcük ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede ilerleyen 34 KSC 046 plakalı hafif ticari araç ile 41 AY 742 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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