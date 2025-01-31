Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi

İmamoğlu için Ankara'dan çıkıp geldi! İşte ilk sözleri
İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü

17 yaşındaki çocuk, anne, baba, kardeş ve anneannesini silahla öldürdü
Gazze'de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria'ya saldırdı

Rahat durmuyor! Baskın anı görüntüleri ortaya çıktı
Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı

Alman otomotiv devi Türkiye'den çekildi! Üretim tesisleri satılıyor

Kocaeli'de Trafik Kazası: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Trafik Kazası: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki Eymen B. hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de 2 aracın çarpışması neticesinde bir çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kefken Sapağı Yulaflı Köprüsü yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. idaresindeki 34 GL 8667 hafif ticari araç, karşı yönden gelen M.E. yönetimindeki 41 BC 235 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların savrulduğu kazada sürücülerle birlikte 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar neticesinde olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan 15 yaşındaki Eymen B. hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Altın altın olalı böyle fiyat görmedi
img

Midtjylland'ta forma giyen Türk futbolcudan olay sözler
img

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var

İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, kapı baca açmayın
Dün gece galibiyet alamadık! Ülke puanında son durum belli oldu

Ülke puanında son durum belli oldu
Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu

Atama kurasına Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
Dünya devleri gelebilir! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
Eski sevgilisinin kafasına sıkıp 'Öl lan namussuz' diyerek tekmeledi

Önce kafasına sıktı sonra 'Öl lan namussuz' deyip tekmeledi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.