Kocaeli'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası: 7 Yaralı
Karamürsel ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi D130 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.R. hakimiyetinde seyir halinde olan 41 K 9964 plakalı otomobil, önünde sarı ışıkta duran 41 AOP 654 plakalı ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç sürüklenerek tabelaya çarptı. Meydana gelen kazada toplam 7 kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
