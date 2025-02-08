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Kocaeli'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de otomobil ile çarpışan hafif ticari araç yan yattı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi Tembelova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gebze-Şekerpınar istikameti TEM yanyolda aynı yönde seyir halinde olan 34 LF 0923 plakalı hafif ticari araç ile 41 AIH 284 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yan yattı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araçta bulunan 4 kişi otomobilde yaralanan bir kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa alınan 5 yaralı, çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle araçlar hurdaya dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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