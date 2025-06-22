Kocaeli'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir otomobilin uçtuğu kaza sonucunda 4 kişi yaralandı. Otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle 5 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana düştü.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, demir korkulukları aşarak 5 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana uçtu, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yuvacık Yakacık Mahallesi Ulu Önder Caddesi'nde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Ö. idaresindeki 34 GN 2923 plakalı Chevrolet marka otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir korkulukları aşarak yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana uçtu. Araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan 4 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle araç hurdaya dönerken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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