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Kocaeli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Derince ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önünde seyreden araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önünde seyreden araca çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırdı.

Kaza, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Derince geçişinde meydana geldi. Harun T. idaresindeki 34 AEY 05 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan 34 KOF 092 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 2 sürücü ve bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobillerde hasar meydana gelirken, kaza sebebiyle trafik de bir süre aksadı. Trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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