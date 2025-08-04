Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Kocaeli D100 Karayolu'nda iki aracın karıştığı kazada bir otomobil akaryakıt istasyonuna çarptı, 1 kişi yaralandı. Olay sonrası polis inceleme başlattı.

Kocaeli D100 Karayolu'nda iki aracın karıştığı kazada kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun tabelasına ve duvara çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Körfez ilçesi D100 Karayolu Ankara istikameti Mimar Sinan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KN 4911 plakalı otomobil, önünde seyreden M.A. idaresindeki 34 DTJ 187 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DTJ 187 plakalı otomobil, önce akaryakıt istasyonunun tabelasına, ardından duvara çarptı. Olayı gören vatandaşlar araçta sıkışan sürücüyü çıkartırken, bölgeye gelen sağlık ekipleri M.A.'yı hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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