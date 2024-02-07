Kocaeli'de trafik çalışmaları sonuçları açıklandı

Kocaeli'de jandarma ekiplerince 1-31 Ocak tarihleri arasında yürütülen trafik çalışmalarında, 112 bin 463 araç kontrol edildi, 605 araç trafikten men edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kazaların önlenmesi, ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla 1-31 Ocak tarihleri arasında 996 sürücü, 351 yaya ve bin 616 öğrenci olmak üzere toplam 2 bin 963 kişiye trafik güvenliği konularında eğitim verdi. İcra edilen trafik denetimleri kapsamında; 112 bin 463 araç kontrol edildi, kurallara uymayan 5 bin 571 sürücü ve şoföre karar tutanağı düzenlendi, 605 araç trafikten men edildi, 36 sürücünün belgesine el konuldu.

Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından ocak ayı içerisinde 1 ölümlü, 35 yaralanmalı, 92 maddi hasarlı olmak üzere toplam 128 trafik kazasına müdahale edildi. - KOCAELİ