Üye Girişi
Haberler
MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

 Milli Savunma Üniversitesi'nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı

Kitaptaki Türkiye haritası Milli Savunma Bakanlığı'nı karıştırdı
Yerine kayyum atanan muhtar sessizliğini bozdu

Yerine kayyum atanan muhtar sessizliğini bozdu

Kocaeli'de Toprak Kayması: Sürücüler Kurtarıldı

Kocaeli'de Toprak Kayması: Sürücüler Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki hafriyat toprağı döküm alanında meydana gelen toprak kayması sonrası 7 kamyon ve bir kepçe sürüklendi. Bir sürücü yaralanırken, diğerleri kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat toprağı döküm alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 7 kamyon ve bir kepçe sürüklenerek yamaçta asılı kaldı. Araçlarında mahsur kalan sürücüler kurtarılmayı bekledi.

Kirazpınar Mahallesi'nde hafriyat toprağı döküm sahasında yürütülen çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi. Çalışır vaziyetteki 7 kamyon ve bir kepçe, kaymanın etkisiyle sürüklendi. Bir sürücü, araçtan çıkmaya çalışırken omzundan yaralandı. Araçlardan inemeyen diğer sürücüler ise kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Afad, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücüler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı. Olay sırasında araçların devrilmemesi, muhtemel bir facianın önüne geçti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Babasına kin beslediği genç kıza tecavüz edip domuzlara yem etti
img

Evli adam, üniversiteli Sudenaz'ın kabusu oldu
img

İntihar eden kadının acı sonu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

28 Kasım TRT Spor Maç Programı AZ Alkmaar Galatasaray maçı muhtemel 11'ler! TRT Spor yayın akışı 28 Kasım! Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta? TRT Spor canlı izleme linki MSB BAŞVURU EKRANI! MSB personel alım başvuruları başladı mı? Milli Savunma Bakanlığı 1000 personel alımı başvuru şartları nelerdir? GELİNİM MUTFAKTA 28 KASIM PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 28 Kasım Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? 29 Kasım TV Yayın Akışı Halis Serbest şu an nerede? Halis Serbest kaç yaşında, nereli? Sarıkamış Kayak Merkezi hakkında bilgilere ulaşın 29 Kasım 2024'te Televizyonda Yayınlanacak Programlar Bergen'i kim öldürdü? Bergen'in kocası Halis Serbest kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.