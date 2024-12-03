Kocaeli'de Tırla Çarpışan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi, 2 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabaha karşı tıra arkadan çarpan otomobil kullanılamaz hale gelirken, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Hyundai marka otomobil, D-100 kara yolu Gebze geçişinde 41 VU 620 plakalı tıra arkadan çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü Y.Y. ve yolcu E.Y., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle otomobil hurdaya döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ