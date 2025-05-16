Kocaeli'de Tırda İple Asılı Halde Bulunan Adamın Ölümü

Kocaeli'de Tırda İple Asılı Halde Bulunan Adamın Ölümü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 35 yaşındaki M.S, tırda iple asılı halde ölü bulundu. Arkadaşlarının uzun süre ulaşamayınca tıra girmesiyle ortaya çıkan olayda sağlık ekipleri, M.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 35 yaşındaki adam, tırda iple asılı halde ölü bulundu.

Olay, Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 yaşındaki M.S, 06 BDS 299 plakalı tırıyla Ankara'dan yükünü aldıktan sonra, malzemeleri boşaltacağı Körfez fabrikalar bölgesine geldi. Aracını buraya park eden M.S'yi uzun süre arkadaşları telefonla aradı ancak ulaşamadı. Tırın da kapısının kapalı olması sebebiyle arkadaşları kürekle camı kırarak araca girdi. M,S'yi iple asılı halde bulan arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde tır şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Koşulsuz ateşkese hazırız

İstanbul görüşmesinde barış umudu! Taraflardan biri koşul sunmadı
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi

İstanbul'daki barış zirvesinde ilk görüşme sona erdi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan korucularla ilgili açıklama

MSB'den koruculara yeni iş öneren DEM Partili Bakırhan'a sert yanıt
DEM'li Tuncer Bakırhan'a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı?

DEM Parti özerklik istiyor mu? Açık açık soruldu
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Ceviz büyüklüğünde yağdı, ağaçlarda yaprak kalmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet

Müzakerelere damga vuran kare! Ayaküstü sohbet ettiler
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım

Taraftar çıldıracak! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi
Nedeni de belli! Trendyol 1. Lig'de VAR kalkıyor

Nedeni de belli! 1. Lig'de VAR kalkıyor
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentileri belli oldu

Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti
Özgür Özel'den 'Espresso Lab' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı

Özgür Özel'den "Espresso Lab" çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var

İsrail gece yarısı bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
Ünlü sunucudan magazin dünyasını sarsacak sözler: Onları tuvalette yakaladım

Ünlü sunucudan bomba itiraf: Tuvalette cinsel temasta bulunuyorlardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.