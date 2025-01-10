Kocaeli'de Tırda 169 Bin Kaçak Güneş Gözlüğü Ele Geçirildi

Kocaeli'de polis ekiplerince bir tırda yapılan aramada 169 bin 680 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce emtia kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde dün Körfez ilçesinde bir tırda arama yapıldı. Yapılan aramada 252 koli içerisinde toplam 169 bin 680 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ