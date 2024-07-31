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Kocaeli'de Tır Yan Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Kocaeli'de Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu bağlantı yolunda kağıt rulo yüklü bir tır, virajı alamayarak yan devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kocaeli geçişi Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu bağlantı yolunda kağıt rulo yüklü tır, virajı alamayarak yan devrildi, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu Ankara istikameti bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.U. hakimiyetinde bulunan 26 LD 120 plakalı MAN marka tır, virajı alamayarak demir bariyerlerin üstüne yan yatarak devrildi. Kazada sürücü yalanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü G.U'yu ambulansla hastaneye kaldırdı.

Karayolları ekipleri, tırdan yola sızan yağın kazaya sebebiyet vermemesi için kumlama çalışması gerçekleştirdi.

Olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İtfaiye Marmara Kocaeli Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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