Kocaeli'de Tır Şoförüne Akaryakıt Gasbı İhalesi: Darp Edildi, Boynundan Bıçaklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir tır şoförü, aracındaki akaryakıtı gasbetmek isteyen şahıslar tarafından darp edilerek boynundan bıçaklandı. Aracına binerek yaralı halde yaklaşık 30 kilometre giden tır şoförü, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Barış Mahallesi'ndeki nakliyatçılar garajında meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişi, 07 DCH 44 plakalı tırın yanına gelerek araçtaki akaryakıtı gasbetmek istedi. Tırın şoförü E.I.'nın direnmesi üzerine şahıslar arasında arbede yaşandı. Darp edilerek boynundan bıçaklanan E.I., tırına binip olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı halde yaklaşık 30 kilometre mesafe yol kat eden E.I., TEM Otoyolu'nun Körfez geçişindeki bir dinlenme tesisine gitti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E..I. hastaneye kaldırıldı. E.I'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ