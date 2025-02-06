Kocaeli'de Tır Makasladı, İstanbul Yönü Trafiğe Kapandı
TEM otoyolu Kocaeli geçişinde bir tırın makaslaması sonucu İstanbul yönü trafiğe kapandı. Kazanın ardından tır, iki saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı ve yol kontrollü olarak açıldı. Uzun kuyruklar oluştu.
TEM otoyolu Kocaeli geçişinde tır makasladı. İstanbul yönü trafiğe kapanırken, makaslayan tır iki saat süren çalışmanın ardından kaldırıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Körfez Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne ilerleyen tır henüz bilinmeyen sebepten dolayı makasladı. Yol kenarındaki alana kayarak durabilen tırın dorsesi İstanbul yönünü trafiğe kapattı. Olay yerine hemen jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.
İstanbul yönüne uzun kuyruklar oluştu. - KOCAELİ