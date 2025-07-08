Kocaeli'de Tır Devrildi, Sürücü Hafif Yaralı

Kocaeli'de Tır Devrildi, Sürücü Hafif Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde TEM otoyolu geçişinde bir konteyner yüklü tır devrildi. Sürücü D.A., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM otoyolu geçişinde konteyner yüklü tır devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM otoyolu Tüysüzler mahallesi geçişi, İstanbul istikametinde meydana geldi. 41 AUC 587 plakalı tır ile seyir halinde olan D.A., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan tır önce bariyerlere girdi. Aydınlatma direğini yıkan tır, devrilerek durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafikte aksamalar yaşandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Giresunspor'a Süper Lig müjdesi

Karar açıklandı! Giresunspor, Süper Lig'e yükseldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metan gazından şehit düşen askerleri madenciler çıkardı

Şehitlerimizle ilgili kahreden detay! Gece yarısı özel ekip getirilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.