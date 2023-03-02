Kocaeli'de terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör üyesi olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör üyesi olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerce Darıca ilçesinde yürütülen operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, işlemlerin tamamlanmasına ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa