TEM'de vinç destekli kurtarma: Taşıdığı araçla çarptığı tır arasında sıkıştı

Güncelleme:
Kocaeli'de TEM Otoyolu geçişinde bir kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu sürücü mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, titiz bir çalışma ile yaralı sürücüyü kurtardı.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü, hem çarptığı tır hem de kendi taşıdığı aracın kabine kayması sonucu iki taraftan mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin, üstten sarkan aracın düşmemesi için vinçle sabitleyerek gerçekleştirdiği titiz çalışmada, yaralı sürücü uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Maşukiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S. idaresindeki 34 PA 895 plakalı araç taşıyan kamyonet, önünde seyreden Fatih Erdoğan yönetimindeki 78 SV 602 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin kasasında bulunan iki araçtan biri yerinden oynayarak sürücü kabinine doğru sarktı. Kamyonet sürücüsü Y.S., aracın ön kısmının tırın altına girmesi ve taşıdığı aracın arkadan kabine baskı yapması sonucu iki taraftan mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hassas çalışması sırasında, kabine sarkan aracın düşmemesi için bölgeye getirilen vinçle güvenlik önlemi sağlandı. Yaralı sürücü ise itfaiyenin ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

"Lastik patladı zannettim"

Kütahya'dan Körfez ilçesine yük taşıyan tır sürücüsü Fatih Erdoğan, kaza anını anlatarak, "Seyir halinde ilerliyordum. Arkamdan bir gürültü geldi. Ben lastik patladı zannettim. Aşağıya indim. Sürücü arkadaş arkamızdan vurmuş. Şimdi gidip karakolda ifade vereceğiz. Trafikte lütfen dikkatli olalım" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
