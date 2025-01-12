Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda 2.5 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan bir araçta 2 ton 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti İzmit geçişinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 17 varil içinde 2 ton 550 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ