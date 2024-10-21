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Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda 140 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda 140 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi
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Kocaeli'de TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 140 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bir araçta yapılan aramada 140 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 140 adet cep telefonu ele geçirildi. Telefonlara el koyulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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