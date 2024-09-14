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Kocaeli'de Tek Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

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İzmit ilçesinde bir tek katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının nedeni üzerine inceleme başlatıldı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tek katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Yangın, Topçular Mahallesi Bahar Sokak'ta bulunan tek katlı binanın çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Olay yerine gelen SEDAŞ ekipleri de mahallede bulunan elektrikleri, itfaiye ekiplerinin müdahalesi bitene kadar kesti. Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangın sebebiyle binada maddi hasar oluştu. Yangının neden çıktığı belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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