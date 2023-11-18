Kocaeli'de tartışma sonucu genç başından vuruldu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir genç, ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, durumunun kritik olduğu belirtildi.

Kocaeli'de bir genç, sokakta başından vurulmuş ağır yaralı olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan gencin, ailesi ile tartıştığı ve "Buralarda çekip giderim" diyerek evden ayrıldığı öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Ertürk Sokakta bulunan merdivenlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar merdivenlerde hareketsizce yatan genci görünce yanına gitti. Genci kanlar içinde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin Hacı Sait Türk olduğu öğrenilen 21 yaşındaki yaralıyı ambulansa hastaneye götürdü. Başından silahla vurulmuş olan gencin, durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Gencin akşam ailesi ile tartıştığı ve "Buralarda çekip giderim" diyerek evden ayrıldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ