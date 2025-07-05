Kocaeli'de Tartışma Sonucu Bıçaklama: Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de Tartışma Sonucu Bıçaklama: Zanlı Tutuklandı
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Çayırova'da iş yeri sahibi D.Y. ile G.O. arasında tartışma sonucu bıçakla yaralanan G.O. hastanede hayatını kaybetti. Zanlı D.Y. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tartıştığı şahsı bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Olay, önceki gün Yenimahalle Fatih Caddesi'ndeki elektrikçide meydana geldi. İddiaya göre iş yeri sahibi D.Y. ile G.O. arasında tartışma çıktı. Bıçakla bacağından yaralanan G.O. kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlı D.Y. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gebze Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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