Kocaeli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Eşya Ele Geçirildi
Kocaeli'de jandarma tarafından durdurulan bir araçta, Osmanlı ve Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi. Aramada 17 obje, 13 kama, 8 kılıç ve 3 eski tabanca bulundu. İki şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kocaeli'de durdurulan bir araçta, kamalar, kılıçlar, kaftan ve eski döneme ait tabancaların bulunduğu, tarihi olduğu değerlendirilen çok sayıda eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nın tarihi eser kaçaklığı ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında Dilovası'nda şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, Osmanlı ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 17 obje, 13 kama, 8 kılıç, 3 eski döneme ait tabanca, 2 tablo, mermer sütün, çeşme havzası, mezar steli, Eros heykel başı, kolye ve kaftan ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KOCAELİ