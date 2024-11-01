Kocaeli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Eşya Ele Geçirildi

Kocaeli'de durdurulan bir araçta, kamalar, kılıçlar, kaftan ve eski döneme ait tabancaların bulunduğu, tarihi olduğu değerlendirilen çok sayıda eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın tarihi eser kaçaklığı ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında Dilovası'nda şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, Osmanlı ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 17 obje, 13 kama, 8 kılıç, 3 eski döneme ait tabanca, 2 tablo, mermer sütün, çeşme havzası, mezar steli, Eros heykel başı, kolye ve kaftan ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KOCAELİ