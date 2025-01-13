Kocaeli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 36 Sikke Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir şahsın üzerinde yapılan aramada 36 sikke ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, 10 Ocak'ta Kartepe ilçesinde bir şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada şüphelinin üzerinden 36 sikke ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ