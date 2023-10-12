Kocaeli'de Tanımadığı Kişiyi Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldüren Sanık Duruşmada Konuştu

Kocaeli'de hiç tanımadığı bir kişiyi sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldüren sanık, duruşmada kendini oyun içinde hissettiğini ve neyle karşılaştığının farkında olmadığını söyledi. Sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor bekleniyor.

Kocaeli'de hiç tanımadığı kişiyi sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldüren sanık duruşmada, "Maktulü tanımıyordum. Olay günü kendimi oyun içerisinde hatırlıyorum. Maktulü insan olarak değil, siyah bir şey olarak dördüm. Neyle karşılaştığımın farkında değildim. O gün çevremdeki herkesin oyun içinde olduğunu düşünüyordum, gerçek dünyada değildim" dedi.

Olay, 17 Mayıs 2022'de Mehmet Ali Paşa Mahallesi Dalgıç Sokak'ta meydana geldi. Turhan Kuzu (52), hiç tanımadığı Turgut Ş. tarafından sokak ortasında sebepsiz şekilde bıçaklandı. Kuzu ağır yaralanırken Turgut Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Turhan Kuzu, olaydan yaklaşık 3 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"Eşim kendini savunabilecek durumda değildi"

Sanık Turgut Ş.'nin Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Turgut Ş. ve taraf avukatları katıldı. Geçen celse maktulün, ruh ve beden bakımından kendini savunabilecek durumda olup olmadığına ilişkin istenen belge geldiği görüldü. Maktulün ruh ve beden bakımından kendisini savunabilecek durumda olduğu belirtildi. Rapora itiraz eden Nurten Kuzu, "Eşim hakkında düzenlenen rapor, kendini savunabilecek durumda olduğunu belirtse bile bunu kabul etmiyorum. Eşim hasta ve zaman zaman düşüyordu. Olay günü kendini savunabilecek durumda değildi" diye konuştu.

"Sanık, maktulün güçsüz halinden faydalanarak bıçaklamıştır"

Müşteki Avukatı Büşra Çetin, "Maktulün yüzde 70 engelli var, 2 defa ciddi ameliyat geçirmiş. ATK, raporu hazırlarken bu duruma dikkat etmemiştir. Sanık, maktulün güçsüz halinden faydalanarak bıçaklamıştır. Bunlar göz önünde bulundurularak sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanmasını istiyoruz. Ayrıca raporu kabul etmediğimiz için maktulün kendisini savunabilecek durumda olup olmadığının tespiti için adli tıp kurumunda yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Çevremdeki herkesin oyun içinde olduğunu düşünüyordum"

Maktulü ve ailesini tanımadığını belirten Turgut Ş., "Olay tarihinde kendimi tamamen bir oyun içerisinde hatırlıyorum. Maktulü insan olarak değil, siyah bir şey olarak dördüm. Neyle karşılaştığımın farkında değildim. Kendimde değildim. O gün çevremdeki herkesin oyun içinde olduğunu düşünüyordum, yaşananları hatırlamıyorum. O gün gerçek dünyada değildim. Yaşananlardan dolayı pişmanım, böyle olmasını istemezdim. Tedavi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair istenilen raporun beklenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - KOCAELİ