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Kocaeli'de Taksici Bıçakla Yaralandı, Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de Taksici Bıçakla Yaralandı, Zanlı Tutuklandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, komşusu tarafından bıçakla yaralanan taksici Emre Bayram hayatını kaybetti. Zanlı M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde komşusu taksiciyi bıçakla yaraladığı düşünülen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Serdar Mahallesi Arızlı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalılık alanda yol kenarında kanlar içinde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çeşitli yerlerinden bıçaklanan şahsı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan araştırmalarda ölen şahsın taksici Emre Bayram olduğu belirlendi. Bayram'ın 41 T 0534 plakalı ticari taksisi ise cesedinin bulunduğu yerin 600 metre ilerisinde bulundu.

Olaya ilişkin çalışma başlatan ekipler, Bayram'ın komşusu M.G'yi zanlı olarak gözaltına aldı. İfadesi alınan komşu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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