Kocaeli'de taksi durağındaki şahıs etkisiz hale getirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde taksi durağına giren ve elinde tabanca ile bıçak bulunan şüpheli, özel harekat ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerindeki Kocaeli Devlet Hastanesi mevkiinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Elinde tabanca ve bıçak bulunan E.M. durağa girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, caddeyi çift yönlü olarak araç ve yaya trafiğine kapattı. Tedbir amaçlı olarak bölgedeki iki lise ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.

Zaman zaman elindeki silahı başına dayayan, etrafa yangın tüpü de sıkan şüpheli, yaklaşık iki saatin ardından özel hareket ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Kendisini yaraladığı öğrenilen E.M.'nin olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. - KOCAELİ