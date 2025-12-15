Haberler

Kocaeli'de taksi durağındaki şahıs etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elinde tabanca ve bıçakla taksi durağına giren şüpheli, özel harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olay sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerindeki Kocaeli Devlet Hastanesi mevkiinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Elinde tabanca ve bıçak bulunan E.M. durağa girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, caddeyi çift yönlü olarak araç ve yaya trafiğine kapattı. Tedbir amaçlı olarak bölgedeki iki lise ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.

Zaman zaman elindeki silahı başına dayayan, etrafa yangın tüpü de sıkan şüpheli, yaklaşık iki saatin ardından özel hareket ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Kendisini yaraladığı öğrenilen E.M.'nin olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
