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Kocaeli'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralanmadan Kurtuldu

Kocaeli'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralanmadan Kurtuldu
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada, otomobili takla atan sürücü A.Y.D. yara almadan kurtuldu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil takla attı, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, gece saatlerinde Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y.D. (24) hakimiyetindeki 41 APD 367 Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü A.Y.D., tedbir amacıyla ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Takla atan araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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