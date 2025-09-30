Haberler

Kocaeli'de Tabancayla Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Tabancayla Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 26 yaşındaki Fadik Polat, evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu ve hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan eşi gözaltına alındı.

Olay, Arapçeşme Mahallesi 1082/3 Sokak'taki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden silah seslerini duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Fadik Polat'ı (26) karnından vurulmuş halde buldu. İlk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Polat, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay sırasında evde bulunan eşi R.P.'yi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
