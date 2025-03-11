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Kocaeli'de Tabancayla Kazara Yaralanma Olayı

Kocaeli'de Tabancayla Kazara Yaralanma Olayı
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İzmit ilçesinde yalnız yaşayan bir kadın, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu bacağından yaralandı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancayla kazara kendini vuran kadın bacağından yaralandı.

Olay, Terzibayırı Mahallesi Filiz Sokak'taki 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Yalnız yaşanıldığı öğrenilen S.S. isimli kadın, iddiaya göre elinde bulanan tabancanın kazara ateş alması sonucu sol baldırından yaralandı. Kadının acı içinde attığı çığlıkları duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardına S.S., Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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