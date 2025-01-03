Kocaeli'de Tabancasını Temizleyen Kişi Kazara Yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tabancasını temizleyen kişi, silahın kazara ateş alması sonucu omuzundan yaralandı.

Olay, Atalar Mahallesi'ndeki bir binanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, E.Ö. tabancasını temizlediği sırada silah kazara ateş aldı. Omuzundan vurulan E.Ö. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan E.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. E.Ö.'nün evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ