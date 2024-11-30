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Kocaeli'de Sürücü Sınavında Kopya Düzenekli Aday Yakalandı

Kocaeli'de Sürücü Sınavında Kopya Düzenekli Aday Yakalandı
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İzmit'te sürücü belgesi sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışan bir aday, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Sınav öncesi adaylar üst aramasından geçirildi ve kopya düzeneği tespit edilerek polis çağrıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücü sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışan aday, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, e-sınav merkezinde sürücü belgesi sınavı yapıldı. Sınav öncesinde polis ekipleri, adayların üst aramasını gerçekleştirerek salona aldı. El dedektörü ile yapılan kontrol sırasında bir adayın üzerinde kopya düzeneği tespit edildi. Ekiplere haber verilmesi ile sınav merkezine polis sevk edildi. Ekipler, kopya düzeneğini alarak şahsın ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Olayı gerçekleştiren aday hakkında polis ekiplerince işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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