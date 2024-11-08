Kocaeli'de Şüpheli Valiz Fünyeyle Patlatıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüs durağının karşısında bırakılan şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı, valizden kıyafet çıktı.

Kozluk Mahallesi Sümer Sokak'ta sahipsiz bir valiz bulunması üzerine durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, bomba imha uzmanlarına haber verdi. Bomba imha uzmanlarınca fünyeyle kontrollü olarak patlatılan valizden kıyafet çıktı. - KOCAELİ