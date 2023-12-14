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Kocaeli'de Sokak Ortasında Cinayet: Sanığa Müebbet Hapis Cezası

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Kocaeli'de çıkan tartışmada 22 yaşındaki Mertcan Pekatik'i sokak ortasında vurarak öldüren sanığa müebbet hapis, 4 kişiye yönelik işlediği kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 27 yıl hapis cezası verildi.

Kocaeli'de çıkan tartışmada 22 yaşındaki Mertcan Pekatik'i sokak ortasında vurarak öldüren sanığa müebbet hapis, 4 kişiye yönelik işlediği kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 27 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 19 Haziran 2022 tarihinde İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. 22 yaşındaki Mertcan Pekatik, arkadaşları Burak D., Cemal B., Mert E. ile eğlence mekanına gitti. Bir süre sonra Burak D., Cemal B., Mert E. ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında 3 kişi de çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı. O esnada tuvalette olan Mercan Pekatik, durumu öğrenince arkadaşlarının yanına dışarı gitti. Mertcan ile arkadaşları, mekanın 50 metre uzağındaki ara sokakta çiğ köfteci Selçuk Seis ile tartışmaya başladı. Çıkan arbedede Selçuk Seis, tabanca ile 4 el ateş açtı. 2 merminin isabet ettiği Mertcan Pekatik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Seis ile kavga sırada yanında olan Onurcan G., Onur A. ve Sedat K. gözaltına alındı. Selçuk Seis tutuklanırken, diğer sanıklar serbest bırakıldı.

"Pişmanım"

Olayla ilgili davanın duruşması 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Selçuk Seis SEGBİS ile katılırken, tutuksuz sanık Onur A., ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Mustafa K., Onurcan G. ve Sedat K. ise duruşmaya katılmadı. Tutuklu sanık Selçuk Seis pişman olduğunu söyledi. Onur A. ise olaya dahil olmadığını belirterek beraatini istedi.

"Müebbet hapis cezası"

Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan tutuklu sanık Selçuk Seis'e müebbet hapis cezası verdi. Seis'in ayrıca tabancayı rastgele ateşlediği için olay yerinde bulunan maktulün arkadaşları Burak D., Cemal B., Mert E.'ye yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediğine kanaat getirerek 9'ar yıldan toplam 27 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar Onur A., Mustafa K., Onurcan G. ve Sedat K. ise atılı suçları işlediğine dair kesin ve inandırıcı somut deliller elde edilemediğinden beraatlerine karar verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Selçuk Mahkeme Ceza Ölüm Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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