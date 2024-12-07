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Kocaeli'de Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı 5 Kişiyi Zehirledi

Kocaeli'de Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı 5 Kişiyi Zehirledi
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Gebze ilçesinde evde uyuyan anne ve 4 çocuğu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Aile hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evde uyuyan anne ve 4 çocuğu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Barış Mahallesi Halim Acar Caddesi'nde 3 katlı apartmanın zemin katında yaşayan yabancı uyruklu Melek El Huseui (32) sabah uyandığında evin duman içerisinde olduğunu gördü. Nediye Amed (13), Behiye Amed (12), Nermin Amed (7) ve Narin Amed'i (15) isimli 4 çocuğunu uyandıran kadın, hemen dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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