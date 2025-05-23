Kocaeli'de Silahlı Tartışma: Enişte Yaralandı, Ablası da Vuruldu

Kocaeli'de Silahlı Tartışma: Enişte Yaralandı, Ablası da Vuruldu
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Kocaeli'de eniştesi ile tartışan bir kişi, silahını çekerek eniştesini vurdu. Seken kurşunlar, zanlının ablasını da yaraladı. Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'de bir kişi tartıştığı eniştesini silahla vurdu. Seken kurşunlar zanlının ablasını da yaraladı.

Olay, 23.00 sıralarında Kartepe ilçesi Eşme mahallesi Bingül sokakta meydana geldi. İddiaya göre F.C., henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı eniştesi O.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan zanlı eniştesi O.K.'yı yaraladı. Seken kurşunlar F.C.'nin ablası N.K.'ya da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ev içinde yapılan yaralılar, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Zanlı F.C. ise olay yerinden kaçtı. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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