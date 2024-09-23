Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Silahlı Saldırı: Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı

Kocaeli'de Silahlı Saldırı: Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çayırova'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Murat Y., hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan saldırgan M.K. kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir şahıs evinin önünde silahlı saldırıya uğrarken, olayı gerçekleştiren şüpheli kaçtı. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Emek Mahallesi 51. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.K. isimli şahıs, evinin bahçesinden kapıya çıkan Murat Y'ye otomobilden ateş açtı. Murat Y. kanlar içinde kalırken, olayı gerçekleştiren M.K. ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Harekete geçen polis ekipleri ise kaçan şüpheli M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çayırova kocaeli Polis

İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla yaralı var

İsrail'in bomba yağdırdığı ülkede 50 kişi öldü, 300'den fazla yaralı var

 Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj

Emniyet'ten polis katiline ayar! Adliyeye sevk ederken 3 ayrı mesaj verdiler

 Şehit Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay! Bu sabah memleketine gidecekmiş

Şehit Şeyda Yılmaz'ın bu sabah için dört gözle beklediği bir planı varmış
6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? Ümraniye'de polis memurunu şehit eden şahıs tutuklandı mı? Adliyeye sevk edilme anı! İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 23 Eylül İstanbul nöbetçi eczaneler! Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? Engelli çobanı öldüresiye dövdüler! Olay ne? Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE) Kadir İstekli davası ne oldu, kaç yıl ceza aldı? 6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar açıklandı! Fenerbahçe- Union SG maçı ne zaman? Fenerbahçe- Union Saint Gilloise UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi? Tomris Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Tomris Giritlioğlu'nun hayatı... Tomris Giritlioğlu öldü mü, neden öldü? Tomris Giritlioğlu ne kanseri, hastalığı nedir? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE (23 EYLÜL) Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Tüpraş ne zaman temettü dağıtacak? 2024 Tüpraş temettü ne zaman ve ne kadar yatacak? MasterChef Adana Kebap Tarifi! Adana Kebap nasıl yapılır, malzemeleri neler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });