Kocaeli'de Silahlı Saldırı Sonucu Yaralanan Zanlı Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi silahla, diğerini ise kesici aletle yaralayarak kaçan zanlı, polisin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de bir kişiyi silahla, diğerini ise kesici aletle yaralayarak kayıplara karışan zanlı, polisin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi'nde 23 Şubat'ta meydana gelen olayda R.K., tartıştığı A.K.'yi tabancayla ateş ederek ayağından yaraladı. R.K. olay yerinden kaçarken A.K. ise can havliyle 41 EK 777 plakalı araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Aracıyla bir süre gittikten sonra cadde üstünde vatandaşlardan yardım isteyen A.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şahsı aramaya devam ederken, yaklaşık 1,5 ay sonra R.K., Kartepe'de B.S. isimli şahsı kesici aletle yaralayarak tekrardan kayıplara karıştı.

Polis ekiplerin araştırmaları neticesinde R.K., bugün yapılan operasyonla yakalandı. İfadesi alınarak adliyeye çıkarılan zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ