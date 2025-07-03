Kocaeli'de Silahlı Saldırı: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Silahlı Saldırı: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir baba ve oğlu, sokakta kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğul hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kayacık Mahallesi 220. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Canımoğlu (60) ile oğlu Aykut Canımoğlu (30), sokak ortasında kimliği henüz tespit edilemeyen zanlının silahlı saldırısına uğradı. Baba ve oğul kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, baba ve oğulun hayatını kaybettiğini tespit etti. Haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri, olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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