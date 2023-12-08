Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Silahlı Saldırı: Aile Hedef Alındı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, ailesiyle birlikte evinin bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğrayarak, sağ omzundan yaralandı. Olay sırasında çocukların bahçede oyun oynadığı belirtilirken, saldırının sebebinin naylon fatura işi ve uyuşturucu kaçakçılığı iddiaları olduğu öne sürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, ailesiyle birlikte evinin bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğrayarak, sağ omzundan yaralandı. Başından geçenleri anlatan vatandaş ise olay sırasında çocukların bahçede oyun oynadığını söyleyerek, "Bizi hedef aldılar. Biz bu kişilerin naylon fatura işi yaptığını, uyuşturucu kaçakçısı olduklarını polise, savcılığa söylemiştik" iddiasında bulundu.

Olay, 2 gün önce Adem Yavuz Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şüpheliler, Dündar Dursun Özkan'ın evinin bahçesine gelerek, tabanca ile ateş etti. Ailesiyle bahçede oturduğu sırada sağ omzundan yaralanan Özkan, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olaya ilişkin inceleme başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, beyaz otomobilin evin önüne geldiği, araçtan eve ateş açılmasıyla vatandaşların panik olduğu anlar yer aldı.

"Şükürler olsun çocuklara bir şey olmadı"

Olay anını anlatan Dündar Dursun Özkan, "Olay günü eşim, çocuklarım ve kardeşlerimle bahçedeydik. Çocuklar bahçede oynuyordu. Bir araba geldi kapının önüne. Evin içine doğru, çocukların ve benim üzerime ateş açıp kaçtılar. Açılan ateş sonrasında sağ omzuma mermi isabet etti ama şükürler olsun çocuklara bir şey olmadı. En tehlikelisi, çocukların bahçede olması ve o anda ateş edilmesiydi" dedi.

"Yaptığı işleri deşifre etmiştik"

Özkan, şu iddialarda bulundu:

"Bu kişiler İstanbul'da kendilerine mafya süsü veren, önüne gelene para verip adam tutup ateş ettiren tipler. Naylon fatura, uyuşturucu kaçakçılığı yapan, kendilerini İstanbul'un sahipleri sanan kişiler. Bunlar daha önce de gelip evimize ateş ettiler. Şükür ki kimse yoktu. Tekrar geldiler ve bu kez bizi hedef aldılar. Biz bu kişilerin naylon fatura işi yaptığını, uyuşturucu kaçakçısı olduklarını polise, savcılığa söylemiştik. Bunların başındaki kişi yurt dışında başka suçtan aranmakta. Burada da 3 fabrikaları var. Değişik kişilerin üzerine açmışlar ve naylon fatura satıyorlar. Daha önce tehdit aldık. Sağdan solda beni öldüreceklerini söylüyorlar. Biz bunların yaptığı işleri deşifre etmiştik" - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Kocaeli Gebze Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim? Benzine indirim ne zaman gelecek? 8 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Akaryakıta indirim ne zaman? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 42. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 8 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ! CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları! Bu hafta sonu yağmur var mı? 8-9-10 Aralık yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu! Cübbeli Ahmet Hocanın mesleği nedir, ne iş yapar? Mahmut Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? Benzine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Mesut Yar hangi partiden aday? Mesut Yar Belediye Başkanı Aday Adayı mı oldu, hangi partiden aday oldu? Tevfik Göksu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? Tevfik Göksu biyografisi! VİZESİZ YUNAN ADALARI LİSTESİ | Hangi Yunan adaları vizesiz? Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Yunan adalarına nasıl gidilir? 7 günlük turist vizesi hangi tarihlerde geçerli? Yunanistan 10 ada vize muafiyeti ne zaman başlayacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title