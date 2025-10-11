Haberler

Kocaeli'de Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerine motosikletli ve kasklı kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırının failleri, polis operasyonuyla yakalandı. 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli'de iş yerine motosikletli ve kasklı kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırının failleri, polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 Ekim'de saat 02.30 sıralarında Gebze ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine motosikletli ve kasklı şahıslar tarafından 6 el ateş edildi. Olaya ilişkin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce faillerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda saldırıyı gerçekleştiren fail ile işbirliği yaparak ona yardım eden 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, saldırganların elinde silahla yüzlerini kamufle ederek paylaşım yapması da dikkat çekti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
