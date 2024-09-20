Kocaeli'de Silahlı Kavga: Husumetli İş Arkadaşları Arasında Arbede

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, husumetlisi olan iş arkadaşını silahlı 2 kişi ile dakikalarca gözetledikten sonra saldırdı. Çıkan silahlı kavgada pusu kuran şahıs ağır yaralanırken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Eylül Pazar günü İzmit ilçesi Halkevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı iş yerinde çalışan E.G. ile S.Ş. arasında henüz bilinmeyen sebeple husumet oluştu. Bunun üzerine gece saatlerinde 2 arkadaşı ile bölgeye gelen S.Ş., dakikalarca E.G.'yi gözetledi. O sırada eğlence mekanının önünde 2 kişi ile birlikte oturan E.G., S.Ş'nin saldırısına uğradı. Çıkan arbede sonrasında E.G. üzerindeki silahı çıkararak S.Ş'ye ateş etti. Ağır yaralanan S.Ş. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde S.Ş.'nin silahlı 2 arkadaşı ile E.G.'yi gözetlediği, ardından harekete geçerek husumetlisini darp ettiği görüntülerde yer aldı. E.G.'nin S.Ş.'ye ateş ettiği anlar da görüntülerde ye aldı. - KOCAELİ